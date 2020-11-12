Лечили у друга семьи, хирурги могли ошибиться на операции: подробности смерти молодой жены экс-министра Квиташвили

В Киеве через месяц после плановой операции в известной частной клинике умерла молодая жена экс-министра здравоохранения Александра Квиташвили Анастасия Островская. Врачи совершили роковую ошибку во время первой операции, что и привело к смерти женщины. По стечению обстоятельств директор клиники был хорошим другом семьи.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Друзья и родные 35-летней Анастасии Островской в соцсетях рассказывают, что произошло с ней. Ее сестра Вероника написала, что Анастасия отправилась на операцию по удалению камней из желчного в одну из известных клиник столицы. Процедура обещала быть не самой сложной, тем более, что делали ее лапароскопическим способом, без разреза.

"Однако во время операции врачи случайно отрезали сосуд, который питал печень… операция, которая должна была длиться 40 минут, продолжалась 5 часов, потому что останавливали кровь. Потом была реабилитация неделю, затем еще одна операция из-за того, что плохо были поставлены дренажи и жидкость не отходила. Уверяли, что все хорошо сделали, но через неделю началось кровотечение. И снова операцию провели. Потом заверили, что она идет на поправку и перевели ее в клинику "Д." на реабилитацию.

На второй день в клинике сделали четвертую операцию, которая стала последней. После этого они решили не выводить ее из наркотического сна и не приостанавливать реанимационных действий. Я приехала в больницу без звонка, интуитивно, но они 5 минут как отключили ее от всех аппаратов. В течение всего лечения хирурги говорили, что делают все возможное", – написала сестра Вероника.

Вероника также на своей страничке пишет, что ее сестра Анастасия целый месяц мучилась после фатальной ошибки врачей. "Прости, что не защитила Тебя! Прости, что не уберегла!" – написала она.

Вечером 9 ноября Анастасия умерла. Прощание с ней прошло вечером 11 ноября в соборе на Левом берегу. Похоронить ее решили во Львове.

По стечению обстоятельств директор клиники является хорошим знакомым семьи – у Анастасии на страничке есть фото с его семьей, летом они вместе были в Каменец-Подольском.

Сама Анастасия родом со Львова. С Александром Квиташвили она познакомилась, когда работала в одном из департаментов Министерства здравоохранения. Свою карьеру в Киеве она начинала с работы в Совете национальной безопасности Украины (СНБО).

В последнее время Анастасия работала в общественной организации Национальная платформа "Диалог о мире и безопасной реинтеграции".

Как рассказал нам ее руководитель, политолог Олег Саакян, Анастасия была координатором проекта. "На ней лежали организационные функции. Она была очень жизнерадостной, с хорошим образованием. Отлично знала английский язык. Анастасия хотела развиваться в сфере политики, у нее были перспективы", – говорит Саакян.

Также он отмечает, что ни он, ни команда ничего не знали о ее проблемах со здоровьем. "В последние месяцы она с нами уже не сотрудничала, и мы не пересекались и не знали об этом. Но ничто не предвещало беды, поэтому мы все в шоке от этого известия. Тем более это связано с врачебной ошибкой, такая неожиданная смерть. Ей бы еще жить и жить, радоваться жизни", – говорит политолог.

С Александром Квиташвили Анастасия вместе уже давно. "Они были очень счастливой парой. Судя по ее высказываниям о муже, они любили друг друга. И я поэтому понимаю состояние Александра, он сейчас просто разбит", – говорит Саакян.

Подруга Анастасии рассказала, что девушка всегда была очень открытой. "Даже когда она переехала и работала в Киеве, она всегда откликалась на просьбы. Если нужна была операция, осмотр у профессора, она всегда устраивала встречи и всегда с позитивным результатом", – говорит подруга.

Анастасия любила путешествовать, на ее страничке много фото из поездок в Грузию и по Украине.

Настя из многодетной семьи. Кроме сестры еще есть два брата. Младшая сестра работает моделью, снимается в кино, а один из братьев закончил режиссерский факультет, снимается в кино, работает актером.

А мама Анастасии известная во Львове спортсменка. Она –чемпион мира и Европы по бегу на 100 км, по 12-часовому бегу, многодневному бегу, "10 марафонов за 10 дней". Анастасия также занималась спортом и благодаря этому сильно похудела.

Года три назад они в студии "Сніданку" вместе с тренером Литвиновой и мамой показывали, как нужно делать упражнения.

Будет ли семья предпринимать шаги, чтобы наказать тех, кто виновен в смерти Анастасии Островской, пока неизвестно.