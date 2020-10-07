В части Украины ухудшится погода: объявлен "желтый" уровень опасности

7 октября днем в Киевской и Черниговской областях ожидаются значительные дожди; в южных, центральных, восточных и Сумской областях порывы ветра 15-20 м / с.

Как сообщает Укргидрометцентр, такие погодные условия классифицируются как первый (желтый) уровень опасности. Метеорологи также спрогнозировали до конца дня 7 октября в Киевской области грозы.

Как посоветовали в КГГА, в случае, если сильный дождь застал на улице, надо по возможности обходить большие деревья. Также не стоит парковать рядом с ними автотранспорт – ветви могут представлять большую опасность.

"Если во время сильного дождя вы находитесь за рулем автомобиля – прежде всего необходимо снизить скорость. Езда на малой скорости позволит быстрее затормозить при возникновении аварийной ситуации, поможет легче преодолеть лужи и не потерять управление", – отметили в Киевской городской госадминистрации

Кроме того, в Укргидрометцентре сообщили, что 7-8 октября в восточных областях и большинстве районов Одесской области сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре в Украине будет настоящая осенняя погода со всеми своими капризами. Украинцев ждут как теплые солнечные дни, так и мрачные – с дождями и холодными ветрами.