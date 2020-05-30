Главная Новости
30 мая • обновлено в 12:52
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Блоги - Общество

Сергей Притула
Сергей Притула
Украинский комик и телеведущий Все статьи автора

В Броварах і Кагарлику все нормально, а от волонтери і музейники – "підозрілі" елементи

1.4т
Читать материал на украинском

А чого всі такі незадоволені правоохоронними органами? Все ж правильно робиться! Як то кажуть, вірним шляхом ідемо.

Хто у нас найнебезпечніший злочинець? Правильно! Працівник музею Гончара. Дуже небезпечна особа. Що він там собі планує, коли на картини дивиться? Не зрозуміло і не відомо!

Тому туди і пішли. А ще ці кляті співробітники з Центру Довженка. Немає гірших злочинців для держави, ніж працівники кіноархіву. Що вони там у себе архівують? Ага… Тому і туди пішли.

Волонтери, музиканти, артисти, музейники – все це дуже підозрілі елементи супільства, за яким треба дуже пильно дивитись.

А в Броварах все нормально –– там півсотні тітушок мирно стріляють з помпових рушниць посеред міста. Я думаю, що то було під контролем. Ну не могли ж вони ось так просто, безконтрольно ходити натовпом зі зброєю з самого ранку. Тому спокійний.

І в Кагарлику мабуть все нормально, з ким не буває, все під контролем. Заступник заступника міністра МВС взяв під контроль. І наркорозбоки балканської мафії в Києві це теж нормально, все під контролем. Поліція уважно стежить за розвитком подій.

А музейники, курва, дуже підозрілі. Дивіться не переплутайте.

Чи потужний міністр Аваков? Так. Хіба ви самі не бачите? Чи складна у нас зараз ситуація? Радше – закономірна!

Хороша погода сьогодні у столиці. Як писали колись малолітки в статусах у забороненій соцмережі: "Люблю дождь, в нем можно спрятать свои слезы".

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Перестрелка в Броварах" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Сергей Притула Сергей Притула
Темы
Перестрелка в Броварах Секс-скандал в полиции Кагарлыка
Место
Украина
Тег
расследование
Источник
Источник: Facebook Сергія Притули
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Общество

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 23 204.

    Вылечились: 9311. Умерли: 696.

  • В мире заболели 6 млн человек, погибли – более 365 тысяч.

  • В Китае признались, что коронавирус пошел не из рынка Уханя, и животные здесь ни при чем.

  • Умирают к концу второй недели: ученые из Франции назвали группу риска при заболевании COVID-19.

  • Врач заявил об опасных изменениях в крови при коронавирусе. Они провоцируют разрушение органов и клеток в организме.

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги