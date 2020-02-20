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20 февраля • обновлено в 15:56
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В бронежилетах и касках: докторов экипировали как солдат в Новые Санжары. Фото

1.3т
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Докторам, которых направили в Новые Санжары, выдали средства спецзащиты, чтобы они безопасно смогли добраться до места, где разместят эвакуированных из охваченного новым коронавирусом COVID-2019 Уханя украинцев.

Выдать каски и бронежилеты решили из-за массовых протестов со стороны местных жителей, рассказал Gazeta.ua начальник отдела мобилизационной работы и медицины катастроф Владимир Мохначов (чтобы посмотреть все фото, проскролльте до конца новости).

Докторам выдали каски и бронежилеты

Докторам выдали каски и бронежилеты

Gazeta.ua

По его словам, протестующие уже напали на одну из машин скорой помощи, отбив боковое зеркало.

Докторам выдали каски и бронежилеты

Докторам выдали каски и бронежилеты

Gazeta.ua

Протесты возникли сразу, как только стало известно, что эвакуированных из Уханя украинцев привезут в военный санаторий в Санжарах. Мохначов подчеркнул, что это лишь слухи.

Докторам выдали каски и бронежилеты

Докторам выдали каски и бронежилеты

Gazeta.ua

Докторам выдали каски и бронежилеты

Докторам выдали каски и бронежилеты

Gazeta.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, самолет с эвакуированными из Китая приземлился в четверг, 20 февраля, в Харькове. Оттуда пассажиров увезли в медцентр "Новые Санжары".

Местные жители устроили столкновения с Нацгвардией и заблокировали здание, чтобы туда никто не попал.

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Тема
Коронавирус
Место
Украина
Тег
эвакуация
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