В Британии нашли новый тип коронавируса: чем он опасен и сработает ли вакцина

Ученые в Британии бьют тревогу – страну атаковал новый мутант коронавируса. Эту разновидность обнаружили на юго-востоке страны совсем недавно. Несмотря на короткие сроки, мутация ковида уже успела поразить тысячу человек в 60 разных районах Британии.

Чем опасен этот тип коронавируса и будет ли вакцина работать против него, читайте в материале OBOZREVATEL.

Новый тип вируса нашли в Британии

О новой мутации коронавируса заговорили несколько дней назад. В частности, информацию обнародовал британский министр здравоохранения Мэтт Хэнкок. Новая разновидность COVID-19 гораздо быстрее передается от человека к человеку, чем его предшественники. Его цитирует ВВС.

В Британии уже начали делать прививки от коронавируса

Профессор Алан Мак Налли, эксперт университета Бирмингема, также сообщил, что британские исследовательские лаборатории заметили этого мутанта несколько недель назад. "Очень важно сохранять спокойствие и обращать внимание на новые формы вируса с рациональным мышлением, поскольку это – нормальная эволюция явления. И мы ожидаем, что новые типы будут приходить и уходить, появляться все время", – подчеркнул профессор.

Мутация – причина наших неприятностей

Старший научный сотрудник Института молекулярной биологии и генетики НАН Украины, кандидат биологических наук Оксана Пивень также поясняет, что коронавирус мутирует постоянно.

"Уже через полгода с того момента, как был выявлен этот вирус, обнаружили более ста его мутаций. Он мутирует постоянно, в этом природа вирусов. У них жизненный цикл значительно короче, чем наш, поэтому эволюционируют они быстрее. И это одна из причин наших неприятностей от вирусов. Другое дело – где в его геноме возникают изменения", – говорит Пивень.

Она объяснила, будет ли действовать вакцина от COVID-19 и на новый, мутировавший коронавирус.

Ученые говорят, что мутация не помешает бороться с вирусом

"Все вакцины разработаны к спайк-белку вируса. Это белок, которым вирус цепляется за наши клетки. Если мутация не изменит ген, кодирующий этот спайк-белок, то это никак не повлияет на эффективность вакцины. Обновленный вирус может лучше цепляться за наши клетки, или быстрее передаваться и распространяться в легких, дыхательных путях. Но принципиально – это тот же самый белок", – поясняет биолог.

Опасность все же существует

Неприятность может возникнуть в случае, если этот белок изменится на 50% и более. Тогда вакцина может оказаться бесполезной.

"Конечно, теоретически, такая опасность существует. Но для этого нужно, чтобы произошло очень и очень много мутаций. А тем временем вакцины будут работать и готовить нашу иммунную систему к борьбе с коронавирусом", – подытоживет Пивень.

Прививки от коронавируса уже начали делать пожилым людям

В свою очередь, заведующая отделом вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Громашевского НАН Украины Алла Мироненко считает, что раз этот тип COVID-19 смогли идентифицировать, значит он не страшен.

Мироненко отмечает, что сейчас ученым известно около 150 тысяч вариантов коронавируса. Одни обнаружены в Европе, другие – в Азии, Австралии. Но поскольку они обнаружены, то с ними работают ученые и опасности такие "мутанты" не представляют.