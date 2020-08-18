В Британии на фабрике сладостей обнаружили более 70 больных COVID-19

Карина Бондаренко Общество 08:34, 18.08.2020 Обновлено: 08:53, 18.08.2020

В Великобритании в графстве Ноттингемшир коронавирус обнаружили у 72 сотрудников фабрики сладостей Bakkavor.

Заболевание подтвердили после проверки 701 человека, сообщает Sky News.

Всего на фабрике работает около 1 600 сотрудников, теперь их всех протестируют на COVID-19. Обстоятельства вспышки на предприятии не уточняются.

Как писал OBOZREVATEL ранее, государственное управление по делам интеллектуальной собственности Китая выдало отечественному разработчику первый патент на вакцину против коронавируса.

Комментировать
Общество

Смотрите также

Мэр Умани пришел на Банковую со спальным мешком: требует встречи с Зеленским. Видео

Агент НАБУ заявил о "госизмене Ермака с задержанными вагнеровцами"

Лукашенко назвал условие проведения новых выборов президента

В Европарламенте объявили Лукашенко персоной нон грата

Нардеп от "Слуги народа" призвал белорусов простить грехи Лукашенко