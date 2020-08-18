В Британии на фабрике сладостей обнаружили более 70 больных COVID-19.

В Великобритании в графстве Ноттингемшир коронавирус обнаружили у 72 сотрудников фабрики сладостей Bakkavor.

Заболевание подтвердили после проверки 701 человека, сообщает Sky News.

Всего на фабрике работает около 1 600 сотрудников, теперь их всех протестируют на COVID-19. Обстоятельства вспышки на предприятии не уточняются.

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