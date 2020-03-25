В Борисполе зафиксировали первый случай коронавируса

Коронавирус COVID-19 в среду, 25 марта, зарегистрировали у пациентки в Бориспольской многопрофильной больнице интенсивного лечения.

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Как рассказал врач Илья Луцив, зараженной оказалась молодая девушка. Цитотесты показали два положительных результата, передает "Це Бориспіль".

Эпидемия коронавируса

Известно, что больная находилась на учете у семейного врача, поэтому количество вероятно инфицированных людей пока неизвестно. По ее словам, она могла заразиться в аэропорту Борисполя или же в помещении городской амбулатории.

Сейчас больную госпитализировали в областную инфекционную больницу в городе Белая Церковь, чтобы окончательно подтвердить диагноз.

Отметим, что OBOZREVATEL постоянно обновляет данные по коронавирусу состоянием на 25 марта.

Как сообщал OBOZREVATEL, в среду, 25 марта, в Украине зафиксировано 113 случаев заражения коронавирусом COVID-19.

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