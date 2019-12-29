В "Борисполе" встречают украинских пленных: прямая трансляция

В аэропорту "Борисполь" с минуты на минуту приземлится борт с украинцами, которых 29 декабря вытащили из плена "Л/ДНР".

ObozTV ведет прямую трансляцию с места событий (чтобы посмотреть видео и фото – проскролльте до конца страницы).

Узников российских оккупантов пришли встречать их родственники, журналисты и другие украинцы. Всего из ОРДЛО удалось вернуть 76 человек. В СБУ накануне опубликовали полный список с фамилиями.

Ради проведения обмена Украине пришлось отдать многих преступников, в том числе "беркутовцев", подозреваемых в убийствах героев Небесной Сотни. При этом около 20 человек отказались ехать в рамках обмена в "Л/ДНР".

Также в аэропорту ожидается брифинг президента Владимира Зеленского, который состоится примерно в 21:30.

Изначально борт должен был вылетать из Краматорска, но в итоге по неизвестным причинам вылетели из Чугуева (Харьковская область), о чем сообщил помощник президента Кирилл Тимошенко.

Пленные летят домой Офис президента

Пленные летят домой Офис президента

Журналисты ждут брифинга Зеленского Вести

Журналисты ждут брифинга Зеленского Вести

Журналисты ждут брифинга Зеленского Вести

Как писал OBOZREVATEL, главным приоритетом Украины остается окончательное освобождение всех граждан государства в формате "всех на всех". Глава МИД Вадим Пристайко рассказал, что продолжатся переговоры с РФ по этому вопросу.

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