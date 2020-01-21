В Борисполе прощаются с погибшим пилотом МАУ: фото

В Борисполе (Киевская область) 21 января прощаются с погибшим вторым пилотом самолета МАУ, который сбили в Иране, Сергеем Хоменко.
Фото с церемонии прощания опубликовало УНН. На нее пришли множество людей с цветами, чтобы почтить память летчика.
На странице Командования Воздушных сил ВСУ в Facebook отметили, что Хоменко похоронят на территории Кнышевого мемориально-паркового комплекса в Борисполе. Его могила будет рядом с местом захоронения погибших летчиков экипажа Ан-30Б, самолет которых сбили в 2014 году в небе над Славянском.
Прощание с Сергеем Хоменко в Борисполе
УНН
Сергей Хоменко
Напомним, до перехода в гражданскую авиацию Хоменко был командиром эскадрильи транспортной авиации ВСУ "Блакитна стежа".
Там же служил и погибший Герой Украины Константин Могилко, самолет которого сбили над Славянском. В сети даже появилось знаковое фото, на котором Хоменко и Могилко запечатлены в кабине одного воздушного судна.
Как сообщал OBOZREVATEL:
20 января в Киеве на Берковецком кладбище похоронили пилотов самолета МАУ Алексея Наумкина и Владимира Гапоненко, которые погибли в авиакатастрофе в Иране.
В этот же день на Дарницком кладбище Киева похоронили стюардессу Юлию Сологуб.
А в Ивано-Франковске 20 января сотни людей вышли на площадь попрощаться с погибшей в авиакатастрофе самолета МАУ под Тегераном бортпроводницей Марией Микитюк. Затем гроб с телом перевезли в родное село Марии Старые Кривотулы, где ее и похоронили.
Еще одного погибшего члена экипажа, бортпроводника Игоря Матькова проводили в последний путь в поселке Козелец Черниговской области.
Стюардессу Екатерину Статник похоронили в поселке Новая Маячка Херсонской области.
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