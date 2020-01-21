В Борисполе прощаются с погибшим пилотом МАУ: фото

В Борисполе (Киевская область) 21 января прощаются с погибшим вторым пилотом самолета МАУ, который сбили в Иране, Сергеем Хоменко.

Фото с церемонии прощания опубликовало УНН. На нее пришли множество людей с цветами, чтобы почтить память летчика.

На странице Командования Воздушных сил ВСУ в Facebook отметили, что Хоменко похоронят на территории Кнышевого мемориально-паркового комплекса в Борисполе. Его могила будет рядом с местом захоронения погибших летчиков экипажа Ан-30Б, самолет которых сбили в 2014 году в небе над Славянском.

Прощание с Сергеем Хоменко в Борисполе УНН

Сергей Хоменко

Напомним, до перехода в гражданскую авиацию Хоменко был командиром эскадрильи транспортной авиации ВСУ "Блакитна стежа".

Там же служил и погибший Герой Украины Константин Могилко, самолет которого сбили над Славянском. В сети даже появилось знаковое фото, на котором Хоменко и Могилко запечатлены в кабине одного воздушного судна.

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