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21 января • обновлено в 13:06
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В Борисполе прощаются с погибшим пилотом МАУ: фото

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В Борисполе (Киевская область) 21 января прощаются с погибшим вторым пилотом самолета МАУ, который сбили в Иране, Сергеем Хоменко.

Фото с церемонии прощания опубликовало УНН. На нее пришли множество людей с цветами, чтобы почтить память летчика.

На странице Командования Воздушных сил ВСУ в Facebook отметили, что Хоменко похоронят на территории Кнышевого мемориально-паркового комплекса в Борисполе. Его могила будет рядом с местом захоронения погибших летчиков экипажа Ан-30Б, самолет которых сбили в 2014 году в небе над Славянском.

Прощание с Сергеем Хоменко в Борисполе

Прощание с Сергеем Хоменко в Борисполе

УНН

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Молодой, красивый и лучший летчик: близкие рассказали о погибшем в катастрофе пилоте МАУ

Сергей Хоменко

Сергей Хоменко

Напомним, до перехода в гражданскую авиацию Хоменко был командиром эскадрильи транспортной авиации ВСУ "Блакитна стежа".

Там же служил и погибший Герой Украины Константин Могилко, самолет которого сбили над Славянском. В сети даже появилось знаковое фото, на котором Хоменко и Могилко запечатлены в кабине одного воздушного судна.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Крушение украинского Boeing 737 в Иране
Место
Украина Борисполь
Тег
МАУ
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