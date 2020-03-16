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16 марта • обновлено в 22:29
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В "Борисполе" приземлились 46 украинцев с лайнера Diamond Princess

1.5т
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Украинцы-члены экипажа круизного лайнера Diamond Princess прошли карантин и вернулись из США в Украину.

Об этом сообщило Министерство здравоохранения Украины в Telegram-канале Коронавирус_инфо. Отмечается, что 46 украинцев, которые находились на круизном судне, в понедельник, 16 марта, приземлились в аэропорту "Борисполь".

"Все они прошли лабораторное тестирование на COVID-19, коронавируса у них не обнаружено. Также все лица выдержали карантин в течение инкубационного периода 14 дней и больше не нуждаются в дополнительных исследованиях", – говорится в сообщении.

Украинцы с лайнера Diamond Princess приземлились в "Борисполе"

Украинцы с лайнера Diamond Princess приземлились в "Борисполе"

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В Японии задержали круизный лайнер, на борту которого находилось 3500 человек по подозрению на наличие смертельного коронавируса.

  • Двое граждан Украины, находившихся на борту круизного лайнера Diamond Princess и заразились там коронавирусом COVID-19, выздоровели.

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Автор
Марина Погорилко
Темы
Лайфхаки Коронавирус
Место
Украина Борисполь
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