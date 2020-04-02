В Борисполе тяжелого больного с коронавирусом отправили домой: выяснились эксклюзивные детали

Причиной отказа в госпитализации мужчине с коронавирусной болезнью в городе Борисполе Киевской области стала его прописка.

Об этом OBOZREVATEL рассказал директор Бориспольского центра первичной медико-санитарной помощи Евгений Черенок.

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Как пояснил медик, когда мужчина почувствовал первые признаки недомогания, он обратился в Кабинет вирусологического контроля и сделал тест на COVID-19. Поскольку он оказался "слабопозитивным", "у пациента взяли дополнительный мазок из зева и отправили на реакцию цепной полимеризации". Спустя несколько дней пришел ее результат, он оказался позитивным.

Мужчина был отправлен на самоизоляцию. "Дистанционно его наблюдала семейный врач – звонила, спрашивала о самочувствии, консультировала".

Когда состояние пациента начало ухудшаться, появилась одышка, "врач поступила правильно и приняла решение о госпитализации". Она обратилась в службу "103". Там ее перенаправили в Белоцерковскую больницу №3, которая принимает подобных пациентов. Семейный врач связалась с главврачом больницы и согласовала госпитализацию, затем снова позвонила в "103".

Искусственная вентиляция легких, иллюстрация

Спустя несколько минут семейному врачу позвонили из Белоцерковской больницы и сообщили, что не могут принять пациента, поскольку он прописан в Киеве, а не в Борисполе. "И тут завертелось! Киев говорит: а почему мы из Борисполя должны брать? А у него киевская прописка. Ну и что? А Белая Церковь говорит: почему я киевскую прописку должна брать? На этом все и закончилось", – рассказал Евгений Черенок.

В настоящее время пациент снова находится на домашней самоизоляции. В этом контексте врач подчеркнул, что ситуация крайне опасна. "Сейчас у него нормальное состояние, и через час у него будет одышка и его надо будет подключать к аппарату искусственной вентиляции легких, но мы уже не успеем его довезти".

Хронологию истории с больным коронавирусом в Борисполе подробно изложил на своей странице в Facebook глава правления общественной организации "Платформа Здоровья" Тимофей Бадиков:

Как писал OBOZREVATEL, Киевскую городскую клиническую больницу №9 обвинили в отказе госпитализировать больного коронавирусом COVID-19, из-за чего мужчину, которого уже забрала скорая, пришлось везти назад домой.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил о том, что врачи столицы окажут помощь каждому человеку, у которого будет подозрение или заболевание коронавирусом COVID-19, независимо от того, подписал ли он декларацию с семейным врачом или нет.

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