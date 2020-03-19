В больницу на Житомирщине попала пара, скрывавшая контакт с умершей от коронавируса

Супружескую пару из Брусилова Житомирской области, которая контактировала с умершей от коронавируса женщиной, госпитализировали в больницу Коростышева с признаками COVID-19.

Об этом сообщил на брифинге начальник управления здравоохранения Житомирской ОГА Николай Суслик, пишет zhitomir.info (чтобы посмотреть видео, проскролльте новость до конца).

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По его словам, мужчина 1960 года рождения и женщина 1962 года рождения не заявляли о контакте с умершей, за медпомощью не обращались, лечились дома самостоятельно.

"Сегодня обратились за помощью, потому что состояние их ухудшилось: повысилась температура, появилась одышка и кашель", – отметил Суслик.

Сейчас проводится диагностическое обследование пациентов и экспресс-тест на коронавирус.

Как писал OBOZREVATEL, 13 марта в Радомышле Житомирской области от коронавируса умерла 71-летняя женщина, которая недавно вернулась из Польши.

Среди 22 человек, изолированных из-за контактов с инфицированной пациенткой, оказались двое жителей Киева.

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