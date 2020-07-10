В больнице Винницы онкобольных детей закрыли в палатах в страшную жару из-за карантина.

В Виннице во время карантина пациентов детского онкогематологического отделения заставляют находиться в закрытых палатах и запрещают открывать окна в жару.

Как сказано в сюжете ТСН, от жары у детей на коже началась сыпь. На прогулки из-за карантина малышей тоже не выпускают.

Как рассказала мама одного из пациентов Винницкой областной больницы, который находится там уже две месяца, на окнах в палате даже установили специальные заглушки, а отверстия для вентиляции заклеили. По ее словам, при этом температура может повышаться до +32 градусов.

Детей в жару не выпускают на улицу

Систему вентиляции в палатах заклеили

"Угрожают, что сделают запись в историю болезни о нарушение карантина. Еще нет доступа к свежей питьевой воде. Если надо выйти в аптеку, то можно дать деньги санитарке и она идет", – рассказала она.

В областном отделении детской онкогематологии находятся еще 20 пациентов. У некоторых из-за жары начались высыпания на коже, но открыто жаловаться родители боятся и о нарушении прав их детей просят рассказать благотворителей из фонда "Таблеточки".

У детей начались проблемы с кожей

"Сейчас существует стандарт 2001 года. Для палат, где находятся дети новый норматив +22 градуса. Такая температура должна быть обеспечена в палате. Я понимаю, что для больниц это может быть сложно, но не +32", – сказала директор департамента благотворительного фонда "Таблеточки" Юлия Ноговицына.

Главный врач Винницкой областной детской больницы Василий Паненко подтвердил, что письменно запретил открывать окна в палате и добавил, что другой вентиляции в больнице нет.

"Мы работаем с ней давно (системой вентиляции – Ред.), это важно для онкоотделения. Эта система была установлена у нас в заведении, но, к сожалению, она изначально не работала", – объяснил он.

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