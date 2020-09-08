Названо имя погибшего от подрыва на мине украинского морпеха

Морской пехотинец Руслан Волков скончался в больнице от многочисленных ожогов, полученных в результате подрыва неизвестного взрывного устройства в "серой зоне" на фронте российско-украинской войны.

Об этом сообщила пресс-служба 35-й отдельной бригады морской пехоты в Facebook. Матрос Волков Руслан Михайлович служил огнеметчиком огнеметного взвода роты радиационной, химической, биологической защиты военной части А0216.

Он родился 4 января 2000 года.

Воин умер 7 сентября в больнице в результате многочисленных ожогов, полученных во время взрыва автомобиля на неизвестном взрывном устройстве в зоне проведения ООС в районе н.п. Новгородское Донецкой области.

"Выражаем искренние соболезнования родным и близким Руслана Михайловича в связи с его гибелью. Вечная память украинском Защитнику!", – сказано в сообщении.

Матрос Волков Руслан Михайлович. Facebook 35 ОБПМ

Командование выразило соболезнования родным погибшего. Facebook 35 ОБПМ

Как сообщал OBOZREVATEL, в воскресенье, 6 сентября, в результате вражеских обстрелов на Донбассе и подрывов на неизвестных устройствах погибло трое воинов ВСУ, еще трое защитников получили ранения.