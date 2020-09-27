В больнице сообщили подробности о состоянии выжившего курсанта с Ан-26

Курсант Вячеслав Золочевский, который выжил в катастрофе самолета Ан-26 под Харьковом, может быть выписан из больницы уже через неделю.

Об этом в Facebook сообщил глава Харьковской областной госадминистрации Алексей Кучер. По его словам, парень идет на поправку, его состояние и настроение улучшается.

"Ему предоставляется вся необходимая медицинская и психологическая помощь. Поговорил с начальником военного госпиталя. Уже через неделю парня могут выписать из больницы, после чего еще некоторое время он будет проходить реабилитацию. Он настоящий боец", – сказал Кучер.

Напомним, что Вячеслав Золочевский рассказал следователям ГБР, что выжил в катастрофе самолета Ан-26 в Чугуеве благодаря тому, что его от огня прикрыла определенная "капсула" из фюзеляжа.

Также отец курсанта Золочевского, рассказал, как пережил три падения самолета.

Как сообщал OBOZREVATEL, вечером, 25 сентября, в Чугуеве Харьковской области произошла авиакатастрофа – разбился самолет Ан-26 ВСУ с курсантами.