В больнице под Киевом пьяный врач принимал детей: опубликовано видео

В Киевской областной детской больнице мужчина, который привез свою малолетнюю дочь на прием к хирургу, обнаружил врача в состоянии сильного алкогольного опьянения. Вспыхнул громкий скандал, который уже докатился до главы Минздрава Ульяны Супрун.

Участник инцидента, глава детского дома семейного типа Владимир Родиков в Facebook сообщил подробности и опубликовал видео.

"У младшей Анастасии заболел живот, рвота, температура. Привезли в Киевскую областную детскую больницу в г.Боярка. А там празднуют по полной – отмечают старый новый год. Хирург лыка не вяжет. Пьяный в драбадан. Ему мол не симптомы нужны, а ему видите ли нужно установить контакт с ребенком. Твари... Сказал, если не будет другого врача, то вызываю полицию", - написал он.

Министр здравоохранения Ульяна Супрун отреагировала на пост Родикова и пообещала связаться с ним по телефону относительно данного иницидента.

Интернет-пользователи комментируют случай в больнице:

"Пусть с вашим ребенком все будет хорошо, но полицию стоит вызвать. Пьяный врач - угроза жизни пациента";

"Хороший хирург, если он пьян, может хорошо зарезать ребенка";

"Это проблема всей медицины!!! Бухают очень и очень много врачи на работе. Но этот попал на Родикова... Теперь по-ходу ответит за всех";

"Негоже пить на работе, дежурство, ответственность даже если это прекрасный хирург..."

Как сообщал "Обозреватель", ранее в Бориспольской центральной районной больнице были уволены врач-травматолог и медсестра, которые пьяными принимали пострадавших в ДТП людей.