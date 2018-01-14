В больнице под Киевом пьяный врач принимал детей: опубликовано видео

В Киевской областной детской больнице мужчина, который привез свою малолетнюю дочь на прием к хирургу, обнаружил врача в состоянии сильного алкогольного опьянения. Вспыхнул громкий скандал, который уже докатился до главы Минздрава Ульяны Супрун.
Участник инцидента, глава детского дома семейного типа Владимир Родиков в Facebook сообщил подробности и опубликовал видео.
"У младшей Анастасии заболел живот, рвота, температура. Привезли в Киевскую областную детскую больницу в г.Боярка. А там празднуют по полной – отмечают старый новый год. Хирург лыка не вяжет. Пьяный в драбадан. Ему мол не симптомы нужны, а ему видите ли нужно установить контакт с ребенком. Твари... Сказал, если не будет другого врача, то вызываю полицию", - написал он.
Министр здравоохранения Ульяна Супрун отреагировала на пост Родикова и пообещала связаться с ним по телефону относительно данного иницидента.
Интернет-пользователи комментируют случай в больнице:
"Пусть с вашим ребенком все будет хорошо, но полицию стоит вызвать. Пьяный врач - угроза жизни пациента";
"Хороший хирург, если он пьян, может хорошо зарезать ребенка";
"Это проблема всей медицины!!! Бухают очень и очень много врачи на работе. Но этот попал на Родикова... Теперь по-ходу ответит за всех";
"Негоже пить на работе, дежурство, ответственность даже если это прекрасный хирург..."
Как сообщал "Обозреватель", ранее в Бориспольской центральной районной больнице были уволены врач-травматолог и медсестра, которые пьяными принимали пострадавших в ДТП людей.
Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на Обозревателе.