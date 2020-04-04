В городе Почаев на Тернопольщине поместили на обсервацию 27 медиков из одной больницы, контактировавших с четырьмя медсестрами, у которых подтвердили коронавирус COVID-19.

Медучреждение, где произошла вспышка заболевания, временно закрыли, сообщается в сюжете ТСН. Внутри находятся только сотрудники на обсервации (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

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Известно, что в почаевской больнице лечили больного коронавирусом ребенка, но тогда медики о его диагнозе не знали. Двое из них уже заболели.

"Двое в больнице, двое – дома под наблюдением семейного врача. Все в удовлетворительном состоянии, легкая степень", – заявил главный врач Почаевской районной больницы Богдан Кучер.

В больнице Почаева произошла вспышка коронавируса Коллаж

Первыми симптомы проявились у санитарок, потому что те не имели средств индивидуальной защиты. Еще в марте у них не было даже масок, рассказала Татьяна Демчук, которая работает в рентгенкабинете.

"Нам выдавали первых четыре маски на пол месяца. А потом дали 30 масок нам на две недели. Халаты одноразовые мы купили за свои деньги в аптеке", – рассказала женщина. Она добавила, что самостоятельно сшила себе костюм из дождевика и ткани с резиной.

Именно это заведение – одна из опорных больниц для борьбы с коронавирусом во время первой волны эпидемии.

Инфекционное отделение Почаевской больницы рассчитано всего на семь мест, два из которых уже заняты больными медиками. Из двух аппаратов искусственной вентиляции легких исправен только один.

Как писал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что Андрей Старух, мэр города Монастыриска, что на Тернопольщине, заразился COVID-19.

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