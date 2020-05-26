В больнице на Волыни произошла вспышка COVID-19: много зараженных

В поселке Олыка Волынской областной в психиатрической больнице зафиксировали 67 случаев заболевания коронавирусом (COVID-19).

Среди зараженных – 46 пациентов и 21 медик. При этом есть два летальных случая, сообщила заместитель председателя Волынской ОГА Татьяна Щербак.

"В Олыке с начала вспышки зарегистрировано 67 случаев, в том числе два летальных. Болезнь обнаружена у 21 медицинского работника и 46 пациентов медучреждения. Инфицирован один из двух корпусов больницы, в котором находятся три отделения. Один человек лечится в областной инфекционной больнице, это представитель медицинского персонала, остальные находятся на амбулаторном лечении", – рассказала чиновница.

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По ее словам, всего на коронавирус обследовали 164 человека. Также Щербак отметили, что в психбольнице не хватает персонала, поэтому одна санитарка работает сразу в нескольких отделениях. Также из-за специфики учреждения "если кто-то заболел в отделении, то переболеют все".

Как сообщал OBOZREVATEL, на Волыни в поселке Торчин на предприятии "Волыньхолдинг" зафиксировали вспышку COVID-19.