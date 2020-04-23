В Почаевской больнице на Тернопольщине пациенты с COVID-19 не могут ходить в общий туалет – вместо этого им в палаты поставили ведра для испражнений.

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Как говорится в сюжете ТСН, такая ситуация наблюдается во всех палатах, где лежат больные. Причем, если в некоторых стоит по ведру на пациента, то в других – одно на всех и даже без крышки.

"Больных, которых положили в терапевтическое отделение, не выпускают в туалет, который на этаже. Им принесли ведро для хождения в туалет на четверых человек. Без крышки, обычное железное ведро. И это ведро стоит почти сутки, пока санитарка его не вынесет", – рассказала пациентка.

В больнице на Тернопольщине пациенты вынуждены использовать ведро вместо туалета ТСН

"Каждый садится на свое ведро. Сначала я полдня терпела, а потом уже начала садиться, что ж делать", – поделилась другая больная.

Санитарка Татьяна Демчук поделилась впечатлениями коллег, которые и выносят эти ведра.

"Мне младшая медсестра и медсестра из паллиативного отделения говорила, что ей этот запах уже в горле стоит", – Татьяна Демчук, санитарка рентген-кабинета.

Дело в том, что дезинфицировать туалеты больница не может – нет нужного оборудования. Да и вообще, там не должны были принимать больных с COVID-19. Однако сначала туда пришел один больной, от него заразились медики, а потом начали поступать и другие пациенты. Главврач Богдан Кучер жалуется, что их никто не спрашивает: готова ли была больница для приема пациентов. По его словам, не хватает вообще всего и даже эти ведра им купили волонтеры.

"У нас есть куча других проблем – нам нужно спасать жизни. Как? Нас никто не спрашивает. Никого не волнует, что медработники болеют. Нас спрашивают: сколько поступило, чем лечите, как лечите?", – поделился он.

При этом, главный санитарный врач Тернопольщины Оксана Чайчук не видит никакой проблемы.

"Они ходят по палатах и дезинфицируют емкости. Это номерная больница, которая не имеет собственных очистных сооружений. Вот и всё. Ничего страшного нет, все хорошо", – заявила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, единственная инфекционная больница Днепра №21 находится в ужасном состоянии. В палатах медучреждения ремонт последний раз делали десятки лет назад, а мебель давно начала разваливаться.