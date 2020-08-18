В больнице Херсона – вспышка коронавируса: среди зараженных – 18 медиков

В городской клинической больнице им. А.С. Лучанского в Херсоне произошла вспышка коронавируса. Среди 30 инфицированных оказались 18 медиков.

Об этом сообщила пресс-служба Херсонской ОГА на своем сайте. Местные власти 18 августа провели онлайн-совещание с участием председателя облгосадминистрации Юрия Гусева.

"У меня просьба ускорить расследование и сделать выводы из этого события, чтобы в будущем исключить подобные ситуации в других учреждениях. Поэтому жду предложений по результатам этого расследования до конца недели", – подчеркнул он.

Так, среди 30 инфицированных в больнице оказались:

18 медицинских работников;

один работник больницы, который не является медиком;

пять пациентов, находившихся там на лечении;

шесть человек, которые уже контактировали с зараженными.

"10 человек из этой ячейки находятся в областной инфекционной больнице, из них восемь – медицинские работники, два человека – в состоянии средней тяжести, 20 человек наблюдаются дома. Трое больных, переведенных из больницы им. А.С. Лучанского, к сожалению, умерли", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро вторника, 18 августа, в Украине официально подтверждено 94 436 случаев коронавирусной инфекции. Из них 1616 – обнаружены за минувшие сутки.

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