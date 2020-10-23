Харьковщина стала рекордсменом по скорости распространения COVID-19 в Украине

В Харьковской области по состоянию на утро 23 октября выявлено 693 новых больных COVID-19 за сутки – это наибольший показатель среди регионов Украины.

Всего здесь болеет 31 592 человек, об этом свидетельствуют данные сайта Совета национальной безопасности и обороны (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Из-за переполненности опорных городских учреждений Харькова местные власти приняли решение о переквалификации с понедельника, 26 октября, двух железнодорожных больниц под лечение инфекции.

Однако медики железнодорожной больницы №1 заявили, что не готовы принимать пациентов с коронавирусной болезнью. Они пожаловались на нехватку средств личной защиты и медицинского оборудования, говорится в сюжете ТСН.Ранок.

В частности, аппаратов искусственной вентиляции легких на всю больницу имеется лишь пять. По словам медицинского директора Игоря Пасюры, в учреждении есть всего 16 точек для подключения кислорода.

"Если нам планировали открыть 30 коек, то это вообще не соответствует ни стандартам, ни логике качественной медицинской помощи", – сказал он.

Также в заведении нет ни одного инфекциониста, а медсестры и санитарки массово увольняются. Только за сутки заявления на увольнение подали около двадцати человек.

Статистика распространения коронавируса covid19.rnbo.gov.ua

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