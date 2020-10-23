Харьковщина стала рекордсменом по скорости распространения COVID-19 в Украине
Харьковские власти из-за переполненности опорных больниц переквалифицировали для лечения больных COVID-19 две железнодорожные
Врачи одной из них заявили, что не готовы принимать инфекционных пациентов
Для этого в медучреждении не хватает медперсонала и оборудования
В Харьковской области по состоянию на утро 23 октября выявлено 693 новых больных COVID-19 за сутки – это наибольший показатель среди регионов Украины.
Всего здесь болеет 31 592 человек, об этом свидетельствуют данные сайта Совета национальной безопасности и обороны (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
Из-за переполненности опорных городских учреждений Харькова местные власти приняли решение о переквалификации с понедельника, 26 октября, двух железнодорожных больниц под лечение инфекции.
Однако медики железнодорожной больницы №1 заявили, что не готовы принимать пациентов с коронавирусной болезнью. Они пожаловались на нехватку средств личной защиты и медицинского оборудования, говорится в сюжете ТСН.Ранок.
В частности, аппаратов искусственной вентиляции легких на всю больницу имеется лишь пять. По словам медицинского директора Игоря Пасюры, в учреждении есть всего 16 точек для подключения кислорода.
"Если нам планировали открыть 30 коек, то это вообще не соответствует ни стандартам, ни логике качественной медицинской помощи", – сказал он.
Также в заведении нет ни одного инфекциониста, а медсестры и санитарки массово увольняются. Только за сутки заявления на увольнение подали около двадцати человек.
Как сообщал OBOZREVATEL:
По состоянию на утро пятницы, 23 октября, в Украине официально подтверждено 330 396 случаев коронавирусной инфекции. Из них 7517 выявлено за минувшие сутки – это стало новым рекордом.
Больше всего новых случаев зафиксировано в Харьковской области, а также в Киеве – 635, Одесской – 571, Хмельницкой – 471, Житомирской – 426 и Львовской областях – 378.