В Черновцах пациенту делали укол при свечах: накануне больница отчиталась об отсутствии проблем
В некоторых палатах медучреждения пропал свет
Пациентов планировали перевести в другие помещения
Однако ремонтники быстро заменили щитовые и проводку и перевод не понадобился
В Черновицкой больнице №1, где лечатся больные с коронавирусом, пропал свет – из-за этого пациенту пришлось делать инъекцию при свечах.
Об этом рассказала заместитель председателя Черновицкой ОГА Наталья Гусак во время заседания штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, сообщило ИА АСС 30 ноября. О происшествии ее проинформировали сами больные, уточняется в сообщении.
По словам чиновницы, накануне администрация больницы отчиталась, что заведение полноценно обеспечено автономными средствами электроснабжения.
"А здесь появляется такое сообщение... Как мне на это реагировать?" – возмутилась Гусак.
Как пояснил начальник управления обеспечения медицинского обслуживания в сфере здравоохранения горсовета Игорь Незборецкий, в некоторых палатах больницы действительно сгорела проводка. Эти неполадки оперативно ликвидировали собственными силами, отметил он.
Сначала пациентов планировали перевести в другую палату. Но пока организовывали, прибыла ремонтная бригада и вопрос был решен, уточнил директор Департамента здравоохранения Черновицкой ОГА Олег Черный.
Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что в городе Жовква на Львовщине из-за отсутствия электроснабжения в реанимации местной больницы 27 ноября за час умерли двое пациентов. Они болели коронавирусом и были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Предварительная причина смерти – дыхательная недостаточность вследствие двусторонней пневмонии.