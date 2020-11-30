В Черновцах пациенту делали укол при свечах: накануне больница отчиталась об отсутствии проблем

В Черновицкой больнице №1, где лечатся больные с коронавирусом, пропал свет – из-за этого пациенту пришлось делать инъекцию при свечах.

Об этом рассказала заместитель председателя Черновицкой ОГА Наталья Гусак во время заседания штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, сообщило ИА АСС 30 ноября. О происшествии ее проинформировали сами больные, уточняется в сообщении.

По словам чиновницы, накануне администрация больницы отчиталась, что заведение полноценно обеспечено автономными средствами электроснабжения.

"А здесь появляется такое сообщение... Как мне на это реагировать?" – возмутилась Гусак.

Как пояснил начальник управления обеспечения медицинского обслуживания в сфере здравоохранения горсовета Игорь Незборецкий, в некоторых палатах больницы действительно сгорела проводка. Эти неполадки оперативно ликвидировали собственными силами, отметил он.

Сначала пациентов планировали перевести в другую палату. Но пока организовывали, прибыла ремонтная бригада и вопрос был решен, уточнил директор Департамента здравоохранения Черновицкой ОГА Олег Черный.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что в городе Жовква на Львовщине из-за отсутствия электроснабжения в реанимации местной больницы 27 ноября за час умерли двое пациентов. Они болели коронавирусом и были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Предварительная причина смерти – дыхательная недостаточность вследствие двусторонней пневмонии.