В больницах Черновцов почти закончились места для больных COVID-19

В больницах Черновцов почти закончились места для больных коронавирусной инфекцией, а тем временем их количество в городе достигло почти 1000 пациентов.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал мэр Черновцов Алексей Каспрук. Он отметил, что ситуация в регионе тяжелая.

"Стабильно тяжелая динамика. У нас на сегодняшний день городские больницы заполнены, пробуем где-то впихнуть дополнительные несколько десятков коек для того, чтобы принимать и лечить больных COVID-19 и тяжелыми пневмониями", – жалуется Каспрук.

Больница

Он также добавил, что такое обострение ситуации происходит на фоне того, что накануне комиссия по чрезвычайным ситуациям решила отменить все карантинные ограничения, которые были приняты на Буковине, кроме общегосударственных.

"По состоянию на сейчас у нас свободных 10 коек. Позавчера было две. Плюс мы дополнительно еще 20 коек разворачиваем в городских больницах. Проблемы с персоналом тоже. Есть больные врачи. Непростая ситуация", – сказал мэр.

Каспрук отметил, что для частичного решения проблемы в одном из спортивных центров Черновцов обустроят резервный госпиталь.

Как сообщал OBOZREVATEL: