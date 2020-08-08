В Бердянске выловили гигантскую медузу. Фото

Юрий Сергиенко Общество 23:24, 8.08.2020

На побережья Азовского моря харьковчанин выловили гигантскую медузу.

Поймал морского обитателя он в курортном городе Бердянске, сообщается в Telegram-канале "Х… Харьков".

"Х*вчанин поймал о*ительню медузу в Бердянске и желает всем хорошего отдыха", – сказано в сообщении.

Как видно на снимке, у медузы фиолетовые края. Это может свидетельствовать о наличии яда у нее.

Харьковчанин поймал гигантскую медузу в Бердянске.
Telegram "Х... Харьков"

Как сообщал OBOZREVATEL, дайвер обнаружил ската-хвостокола в районе собачьего пляжа Одессы, который является редким в тех краях.

По его словам, этот вид является опасным для человека.

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