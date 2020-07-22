В Бердянске – вспышка COVID-19 в санатории, количество больных растет: подробности

В санатории "Арктика" в Бердянске, где ранее зафиксировали вспышку коронавируса, прибавилось больных – диагноз COVID-19 подтвердили уже у 12 человек.

Известно, что первые случаи были зафиксированы еще в начале июля. Об этом сообщает Запорожский областной лабораторный центр, который не указывает название оздоровительного учреждения.

"В течение 2-21 июля зарегистрировано 12 случаев заболевания COVID-19, связанных с отдыхом в одном из оздоровительных учреждений на Бердянской косе", – говорится в сообщении.

В то же время ранее о вспышке коронавируса в "Арктике" заявил и. о. директора Запорожского областного лабораторного центра Минздрава Роман Терехов.

Он отметил, что область соответствует всем требованиям внедрения адаптивного карантина, но фиксируются локальные случаи. Кроме того, в течение 11-15 июля заразилось девять медиков.

"В целом область соответствует всем требованиям внедрения адаптивного карантина. Впрочем, с начала июня в Бердянске резко ухудшилась ситуация..." – передает слова Терехова пресс-служба Запорожской ОГА.

Для предотвращения распространения инфекции в оздоровительном учреждении введены дополнительные ограничительные меры. Также было запланировано провести скрининг на СОVID-19 медработников учреждений здравоохранения Бердянска и оздоровительных учреждений, с лечением или работой в которых связаны зарегистрированные случаи заболевания.

Подчеркивается, что все пациенты и медицинские работники из санатория "Арктика" пройдут ПЦР-тестирование, а медработников оздоровительных учреждений должны обследовать на коронавирус методом ИФА.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко считает, что рост заболеваемости коронавирусом стоит ожидать осенью, особенно в ноябре, и зимой в феврале.