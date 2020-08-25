В Бердянске дельфины устроили игры с отдыхающими. Видео

В курортном Бердянске на побережье Азовского моря дельфины устроили игры с отдыхающими.

Соответствующее видео появилось в Facebook пользователя Юлии Шелкопляс с геотегом "Бердянская коса". Животные плавали между людьми и высоко выпрыгивали, вызывая восторг у людей.

На кадрах видно, как несколько дельфинов брызгались, резвились и прыгали на людей. В то же время они вызывали шквал положительных эмоций и визгов у отдыхающих.

"Они вернулись!" – написала Шелкопляс.

Однако некоторые из пользователей усомнились в том, что видео было снято в Запорожской области из-за слишком чистой воды, которая мало свойственна Азовскому морю.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе у танкера Delfi, затонувшего на пляже "Дельфин", нашли мертвого дельфина. В сети выразили обеспокоенность экологической ситуацией после выброса нефтепродуктов в море.