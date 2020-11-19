В Белой церкви COVID-больную с сатурацией 70% не берут в больницу, – волонтер
Жительница Белой церкви попросила помочь ее матери-пенсионерке
Пульсоксиметр показывает уровень кислорода 70%
По словам волонтера, эта ситуация не одиночная
В Украине пациентов с коронавирусом (COVID-19) в критическом состоянии отказываются госпитализировать.
Как рассказала в эфире программы "Право на власть" на 1+1 волонтер Леся Литвинова, к ней обратилась жительница Белой церкви с просьбой помочь ее матери-пенсионерке с подтвержденным COVID-19.
"Заболела 6 ноября, ждем места в больнице, пока находится дома на изоляции... Не может дышать, у нее астма. Пульсоксиметр показывает уровень кислорода 70%", – зачитала она сообщение.
На вопрос, почему в таком состоянии маму не берут в больницу, женщина ответила, что нету мест.
"К сожалению, эта ситуация не одиночная", – подчеркнула волонтер.
По словам Литвиновой, ей позвонил доктор Черкасской инфекционной больницы и спросил, можно ли поделиться концентраторами в больницу.
"Мы пришли к общему мнению, что концентраторы в больнице – это в принципе ненормально, так быть не должно. Там не выдерживают проводки, концентраторы нужно обрабатывать, нужно менять фильтры. Об этом никто не думает, это – затыкание дыр", – подчеркнула она.
Как сообщал OBOZREVATEL, 18 ноября в Путивле Сумской области женщина умерла перед входом в больницу.
Волонтер Дана Яроваярассказала о катастрофе в больницах с COVID-пациентами.