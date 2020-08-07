В Беларуси задержали журналистов из Украины: первые детали

В отеле "Минск" задержали трех штатных корреспондентов телеканала "Настоящее время".

Двое из них являются гражданами Украины, еще один – россиянин, сообщает "Настоящее время".

Речь идет об Ирине Ромалийской, Иване Гребенюке (украинцы) и Юрие Баранюке (россиянин).

По данным издания, их везут в Московское РУВД Минска. Причина задержания пока неизвестна.

Как отмечает "Еврорадио", им инкриминируют нарушение законодательства о СМИ – работу в стране без аккредитации.

Телефоны всех троих заблокированы.

"Настоящее время" обратилось в Министерство внутренних дел Беларуси, чтобы выяснить причины задержания.

На инцидент отреагировали в Национальном союзе журналистов Украины (НСЖУ).

"НСЖУ призывает белорусские власти уважать права журналистов и СМИ. Ожидаем оперативной информации о судьбе наших коллег и надеемся, что их свободу не будут ограничивать", – написал глава НСЖУ Сергей Томиленко на своей странице в Facebook.

Он добавил, что союз проинформировал об этом своих международных партнеров, в частности, Европейскую федерацию журналистов.

Facebook Сергея Томиленко

Иван Гребенюк является украинским журналистом, который работает на "Настоящее время" в Праге.

Юрий Баранюк – собственный корреспондент "Настоящего времени" в Санкт-Петербурге.

Ирина Ромалийская ведет главную информационную программу "Вечер".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Минске во время акции протеста в июле задержали нескольких журналистов.