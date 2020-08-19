В Беларуси задержали украинца, разыскиваемого Россией

В Беларуси задержали украинца. Информатор
В Беларуси сообщили о задержании вооруженного украинца при попытке въезда на территорию страны.
Об этом говорится на сайте Государственного комитета Беларуси. Отмечается, что мужчина объявлен в розыск в России.
"18 августа в пункте пропуска "Новая Гута" при оформлении на въезд в нашу страну автобуса сообщением "Киев – Минск" пограничники задержали 34-летнего пассажира", – говорится в сообщении.
В личных вещах украинца нашли револьвер под мелкокалиберный патрон и нож длиной клинка 18 см. Мужчину передали сотрудникам милиции.
Как писал OBOZREVATEL ранее, в Киеве задержали подозреваемого в попытке изнасилования 19-летней девушки.
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