В Беларуси освободили двух украинских волонтеров: они заявили о пытках

В Беларуси освободили двух украинских волонтеров организации "Восток SOS" – Костантина Реуцкого и Евгения Васильева.

Как сообщает TUT.BY, Реуцкий рассказал о пытках со стороны белорусских силовиков в следственном изоляторе (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Этой ночью заставили подписать протоколы, написанные сотрудниками милиции. Никому не дали эти протоколы прочитать. Подписывать заставляли. Тех, кто отказывался, избивали. Судебное разбирательство было прямо здесь, был конвейер. Все было довольно быстро. Я даже не уверен, что это был судья", – сказал Реуцкий после освобождения белорусскому телеканалу.

Позже жена Реуцкого Александра Дворецкая показала на личной странице в Facebook первое фото мужа с Васильевым на свободе.

"Евгений Васильев и Константин Реуцкий на свободе. Идут в посольство Украины в РБ. Детали позже", – отметила она.

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