В бэби-боксы добавили вещей: что будет в наборе для новорожденных украинцев

В сентябре молодые родители начали получать новые бэби-боксы — наборы с вещами, нужными в первые месяцы жизни ребенка.

В них стало в два раза больше пеленок — 6 штук, еще появились новые размеры детских носочков: в набор добавили две пары на возраст 4—6 месяцев, пишет "Сегодня".

Для такого же возраста доложили еще один слюнявчик. Из одежды в бокс попал демисезонный комбинезон с капюшоном с синтепоновым наполнителем.

Набор для новорожденного ТСН

Пополнился пакет и развлечениями: развивающим ковриком с мягкими дугами и подвесными игрушками. Также в коробках теперь есть губка для купания малыша и специальный гребень. Для мам в наборы добавили по пачке послеродовых и обыкновенных прокладок.

По данным Кабмина, с момента ее запуска боксы получили более 270 тыс. малышей. Это больше половины новорожденных, ведь согласно подсчетам Госстата, за год в нашей стране появляется на свет около 310—340 тыс. детей.

Как писал OBOZREVATEL, в Украине начали продавать бэби-боксы, которые должны выдаваться матерям новорожденных младенцев бесплатно. Наборы первой необходимости для новорожденных предлагают купить за сумму от 200 до 1500 гривен.

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