В Балаклее возле военных складов вспыхнул пожар. Видео

Дарья Дурова Общество 21:29, 29.04.2020 Обновлено: 22:26, 29.04.2020

В Балаклее Харьковской области неподалеку от военного арсенала, где в 2019 году произошли взрывы, разгорелся масштабный пожар.

Огонь вспыхнул на выезде из города на окружной дороге около 12:30 29 апреля, передает UA:Харьков. Известно, что загорелась сухая трава (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Пожар в Балаклее
Скрин видео
kh.dsns.gov.ua

С огнем борются три отделения спасателей Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Угрозы распространения нет.

По словам представителя ГосЧС в Харьковской области Игоря Лупандина, пожар произошел по другую сторону арсенала, а его площадь составляет 350 квадратных метров.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Комментировать
Общество

Смотрите также

Тимошенко и Баум устроили контрабанду на эпидемии

Путин скоро уйдет, есть важные признаки "дня Х" – Швец

В Украине открыли продовольственные рынки

День ангела Ирины: красивые стихи, открытки, видео с поздравлениями

МВФ сделал предупреждение Зеленскому: всплыло письмо главы миссии