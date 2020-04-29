В Балаклее Харьковской области неподалеку от военного арсенала, где в 2019 году произошли взрывы, разгорелся масштабный пожар.

Огонь вспыхнул на выезде из города на окружной дороге около 12:30 29 апреля, передает UA:Харьков. Известно, что загорелась сухая трава (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Пожар в Балаклее Скрин видео

kh.dsns.gov.ua

С огнем борются три отделения спасателей Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Угрозы распространения нет.

По словам представителя ГосЧС в Харьковской области Игоря Лупандина, пожар произошел по другую сторону арсенала, а его площадь составляет 350 квадратных метров.

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