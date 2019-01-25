''В багажник не на*рали?'' На улицах ''ДНР'' засекли ''захаромобиль''

В оккупированном Донецке заметили автомобиль камуфляжного окраса, на котором размещена фотография убитого в 2018 году одиозного главаря "ДНР" Александра Захарченко.

Соответствующий снимок опубликовал в Twitter блогер Necro Mancer. "Захаромобиль", – подписал он.

На заднем стекле машины, рядом с фотографией, разместили цитату, принадлежащую якобы убитому террористу. "Живи свободным, поступай по совести, относись ко всем справедливо", – гласит надпись.

Захаромобиль Twitter Necro Mancer

Пользователям подобная идея навеяла сравнение Захарченко с российским певцом Стасом Михайловым и американским актером Джейсоном Стетхэмом.

"По части очевидных банальностей он бы мог на сцене вместо Михайлова выступать", "Сейчас Стетхэм как узнает, кто над его цитатой", "Мойте руки перед едой, чистите зубы перед сном", "А в багажник не на*рали еще?" – написали в комментариях.

При этом, некоторые из жителей Донецка отметили, что уже не первый раз видят автомобиль на улицах города.

Как сообщал OBOZREVATEL, Захарченко погиб в центре оккупированного Донецка в результате мощного взрыва.

В видео, на котором запечатлено убийство, нашли нестыковку, указывающую на возможную постановочность сцен.

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