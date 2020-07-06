В "Азове" сообщили о внезапной смерти опытного бойца. Фото защитника

В батальоне "Азов" сообщили о смерти своего бойца, ветерана войны на Донбассе Олега Крашаницы с позывным "Термит".

Как отметили в пресс-службе "Азова", смерть бойца наступила внезапно, на 52-м году жизни. Причину смерти в батальоне не назвали.

В пресс-службе отметили, что умер "Термит" утром 6 июля. Он был опытным специалистом по минно-подрывному делу.

"С прискорбием сообщаем, что сегодня утром внезапно ушел из жизни боец полка "Азов", 52-летний подполковник Олег Крашаница псевдо "Термит". Он был очень опытным специалистом по минно-подрывному делу, на счету которого – километры разминированных территорий и бесчисленное количество спасенных жизней наших бойцов и гражданских людей", – написали в "Азове".

Олег "Термит" Крашаница azov.org.ua

Олег "Термит" Крашаница azov.org.ua

Подполковник Олег Крашаница в полке "Азов" занимал должность офицера по инженерному обеспечению. Также он занимался инструкторской деятельностью – учил личный состав, проводил различные занятия по инженерно-саперному делу. "Во время боевых выездов "Термит" проявлял высокий профессионализм и компетентность, неоднократно помогал жителям прифронтовых территорий, разминировал "серую зону", – отметили военные.

Олег "Термит" Крашаница azov.org.ua

Олег "Термит" Крашаница azov.org.ua

Сам боец был родом из Павлограда Днепропетровской области, проживал в Белой Церкви. В полку "Азов" воин стал служить с начала 2015 года.

"Собратья помнят его как очень вежливого, приветливого и искреннего человека, который всегда приходил на помощь не только советом, но и делом", – отметили в батальоне.

Олег "Термит" Крашаница azov.org.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, на Донбассе в войне с Россией погибли 3094 военных ВСУ, ранения получили почти 12 тысяч защитников.