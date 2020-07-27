В августе в Украине ожидается аномальная погода: что говорят синоптики
Август в Украине будет более теплым, чем в предыдущие годы.
Как сообщает Укргидрометцентр, средняя месячная температура предполагается 19-24 градусов тепла (в горах 16-17 градусов тепла), что на 1-2 градуса выше средних многолетних значений.
Обычно средняя месячная температура в августе составляет 17-20 градусов тепла, на юге и юго-востоке Украины местами 21-23 градуса, в горных районах 11-16 градусов тепла.
Абсолютный максимум температуры воздуха в последний месяц лета составляет 34-41 градус, в Луганской области местами 42 градуса, в горных районах 26-33 градуса.
При этом абсолютный минимум – 1-7 градусов тепла, на юге до 11 градусов тепла, в западных, северных, восточных и Запорожской областях местами 0-2 градуса мороза.
Заморозки на поверхности почвы вероятны в конце месяца в Украине, кроме южных и большинстве центральных областей.
Месячное количество осадков в этом году ожидается 33-84 мм, в Карпатах до 122 мм, что в пределах средних многолетних значений.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее народный синоптик Владимир Деркач заявил, что июль-август в Украине обещают быть очень теплыми и даже жаркими, однако временами высокие температуры будут прерываться волнами холода.
Народный синоптик Леонид Горбань рассказал, что погода в Украине будет по-летнему жаркой в августе, температурный максимум составит +33 градуса.
Также, по словам Горбаня, ожидается минимальное количество осадков в первой половине месяца.
Последняя неделя июля в Украине будет погодно неустойчивой и дождливой. При этом начало августа синоптики обещают теплым.