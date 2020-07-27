В августе в Украине ожидается аномальная погода: что говорят синоптики

Август в Украине будет более теплым, чем в предыдущие годы.

Как сообщает Укргидрометцентр, средняя месячная температура предполагается 19-24 градусов тепла (в горах 16-17 градусов тепла), что на 1-2 градуса выше средних многолетних значений.

Обычно средняя месячная температура в августе составляет 17-20 градусов тепла, на юге и юго-востоке Украины местами 21-23 градуса, в горных районах 11-16 градусов тепла.

Абсолютный максимум температуры воздуха в последний месяц лета составляет 34-41 градус, в Луганской области местами 42 градуса, в горных районах 26-33 градуса.

При этом абсолютный минимум – 1-7 градусов тепла, на юге до 11 градусов тепла, в западных, северных, восточных и Запорожской областях местами 0-2 градуса мороза.

Заморозки на поверхности почвы вероятны в конце месяца в Украине, кроме южных и большинстве центральных областей.

Месячное количество осадков в этом году ожидается 33-84 мм, в Карпатах до 122 мм, что в пределах средних многолетних значений.

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