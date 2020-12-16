Погибла 5-летняя девочка, за жизни ее родителей борются врачи: подробности ДТП под Энергодаром

Смертельная авария под Энергодаром в Запорожской области унесла жизнь 5-летней девочки. Ее родители сейчас находятся в больнице в тяжелом состоянии, за них борются врачи. Тем временем в сети спорят о виновнике произошедшего.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Полицейские пытались спасти ребенка

В понедельник, 14 декабря, под Энергодаром недалеко от села Заветное произошла авария. Столкнулись два "Жигули" – ВАЗ 2108 и ВАЗ 2109. В результате лобового столкновения автомобили превратились в груду металла.

Разбитый автомобиль на месте аварии Скрин видео EN NEWS

По данным полиции Запорожской области, водитель ВАЗ 2108 не справился с управлением и вылетел на встречную полосу. За рулем этого авто находился 23-летний парень, также в салоне была пассажирка. Оба травмированы и доставлены в больницу.

А вот в другом автомобиле, ВАЗ 2109, ехала семья: 29-летний Роман и 26-летняя Валерия, а также их 5-летняя дочка Мирослава. Они возвращались от бабушки, у которой гостили в выходные. К сожалению, в ДТП малышка получила тяжелую травму. Полицейские, которые прибыли на место аварии, сами, не дожидаясь скорой, повезли девочку в больницу. Но спасти ее так и не удалось, Мирослава скончалась.

5-летнюю Мирославу спасти не смогли Instagram Валерии

У родителей серьезные травмы

Родители девочки сейчас находятся в больнице. "Валерия из реанимации сегодня переведена в травматологию, но состояние очень тяжелое. У нее открытая черепно-мозговая травма, сломаны ребра и грудная клетка. Также повреждены внутренние органы: легкие, сердце. А Роман остается в интенсивной терапии. Его состояние тяжелое. У него также черепно-мозговая травма, сломаны ноги, повреждена челюсть, кости таза. Врачи пока прогнозов не дают, как минимум неделю они будут бороться за их жизни. Но Рома в сознании, и мы очень надеемся на лучшее", – рассказала OBOZREVATEL одна из знакомых семьи.

Роман и Валерия сейчас в больнице в тяжелом состоянии Facebook Романа

Директор СМСЧ-1 (больницы, где находятся Роман и Валерія) Андрей Бредихин сказал OBOZREVATEL, что сейчас мама погибшей девочки – в стабильном состоянии. "Что касается мужчины, то он действительно в реанимации. Сейчас у нас там проходит консилиум, и если понадобится, то к нему пригласят врачей из Запорожья", – заверил Бредихин.

Погибшую малышку родные будут хоронить через пару дней. Знакомая рассказывает, что девочка при жизни натерпелась. "У нее были проблемы со здоровьем, несколько сложных операций. Впереди была еще одна. И вот теперь девочка погибла. Она была единственной дочкой у Леры и Ромы, они тряслись над ней, оберегали ее. Как они теперь переживут такое горе, я не знаю", – говорит знакомая.

В полиции открыли уголовное производство

В соцсетях разгорелись споры по поводу аварии. Знакомые семьи обвиняют водителя, который по предварительным данным полиции вылетел на встречную полосу. Сообщают, что он был пьян. И якобы из его автомобиля после аварии кто-то вышел и убежал.

Валерия с дочкой Instagram Валерии

Роман с семьей ехал на своей "девятке" Facebook Романа

"По поводу того, что из авто кто-то убежал, таких данных у нас нет. Водитель был трезв. Он не справился с управлением и выехал на встречную полосу", – сказали в пресс-службе полиции Запорожской области.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения). Виновному грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.