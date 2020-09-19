В "Артеке" заявили о вспышке коронавируса: время идет на часы. Видео

В международном детском центре "Артек", который расположен на территории аннексированного Крыма, 20 учителей заболели COVID-19 и продолжают вести занятия. Оккупационная власть не реагирует на ситуацию.

Об этом в видеообращении заявила начальница международного отдела лагеря Нина Лазарева. Она обвинила руководство в нарушении мероприятий эпидемиологической безопасности.

Как отметила девушка, учителя, которые контактные, выходят на занятия к детям. Также Лазарева сообщила, что один из учителей с подтвержденным диагнозом коронавирус, с высокой температурой, которая держится более недели, продолжает находиться на территории центра. Ему не оказывают медицинскую помощь.

Девушка подчеркнула, что записала видео с целью дать огласку проблеме и обратить на себя внимание, так как под угрозой находится здоровье детей.

При этом администрация "Артека" прокомментировала данную информацию, назвав ее фейком, сообщает "РБК". Там отметили, что за последнюю неделю коронавирус обнаружили якобы у трех работников, которых вместе с их окружением отстранили от работы и направили на госпитализацию или изоляцию. Также в лагере добавили, что на данный момент работа "Артека" ведется в строгом соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими правилами.

Видеообращение Лазаревой в центре объяснили тем, что, находясь в отпуске, она узнала о сокращении своей должности, что якобы "и стало мотивом для распространения фейковой информации об "Артеке" в социальных сетях".

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