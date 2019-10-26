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26 октября • обновлено в 11:44
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В армию с 18 лет: в Украине решили ужесточить правила призыва

1.3т Читать материал на украинском

Офис президента Украины Владимира Зеленского поддержал инициативу Генерального штаба Вооруженных сил Украины призывать украинцев в армию с 18 лет, как того требует законодательство.

Об этом во время брифинга заявил 24 октября заявил начальник отделения комплектования Управления персонала штаба Командования Сухопутных войск подполковник Николай Качаненко, передает "АрміяInform".

Отметим, закон "О воинской обязанности и военной службе" устанавливает, что на срочную службу призывают граждан, достигших 18 лет, но не старше 27 лет. Согласно же последним президентским указам, в армию шли с 20 лет.

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В Украине решили ужесточить правила призыва в армию

В Украине решили ужесточить правила призыва в армию

podrobnosti.ua

"Такое расхождение негативно влияет на призывную кампанию. Молодой человек, как правило, после окончания школы или колледжа пытается устроиться в жизни кто-то начинает работать, кто-то заводит семью. И в дальнейшем парень рассматривает службу в армии как нежелательную", – пояснил Качаненко.

Он рассказал, что присутствовал на совещании в ОП под председательством одного из заместителей руководителя органа.

"Там озвучили предложение призывать в армию с 18 лет, как того требует закон. В письменном виде такое предложение поступило и от Генштаба ВСУ. Итак, есть надежда, что следующий указ президента о призыве граждан на срочную службу будет соответствовать закону Украины "О воинской обязанности и военной службе", и юношей снова будут призывать в армию с 18 лет", – поделился военный.

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Кроме того, в Генштаб ВСУ поступали предложения по повышению ответственности призывников за нарушение правил воинского учета. Говорится, в частности, о неявке в военкомат по повестке и уклонении от военной службы.

"Для призывника сегодня не является проблемой уплатить штраф в 255 гривен и продолжать игнорировать повестки. За уклонение от военной службы у нас наказание – не "лишение свободы", а лишь "ограничение". Строгий наш суд в лучшем случае может вынести приговор в виде условного наказания. Поэтому отдельным призывникам выгоднее даже быть условно осужденными, чем служить в армии", – добавил подполковник.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 1 октября 2019 года в Украине стартовал осенний призыв, который продлится до 31 декабря.

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Место
Украина
Тег
призыв
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Шо ужесточать, если существующие правила не выполняются?
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Коротков Сергей
Коротков Сергей
То есть расти сына,корми,одевай. А потом государство вспомнит что есть пушечное мясо и давай выполняй долг. А какой долг у пацана? Что он должен этому государству? Что оно ему дало? Да и армия с 18 лет. Это пережиток совка! Не хорошо-с. Вон верховный не служил. И что. Давайте ЗЕ и всю гоп компанию служить отправим. Да деток чиновников. Пусть личным примером,так сказать,покажут. Пацаны,оно вам надо? Кого защищать будете то? Запад вас ждет. А тут делать нечего. Здесь нет будущего
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Коротков Сергей, Как кого защищать? Наворованное добро в Конча-Засле или как его там называют.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Они теперь с рождения начнут своих чушкарей в Польшу на работу устраивать.
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