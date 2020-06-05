В ВСУ снова вспыхнул COVID-19: за день подтвердили еще 14 случаев

Общество 13:31, 5.06.2020 Обновлено: 13:39, 5.06.2020

За сутки по состоянию на 10.00 5 июня в Вооруженных силах Украины выявили 14 новых случаев COVID-19, всего болеет 142 человека.

Как сообщает Командование Медицинских сил ВСУ в Facebook, 7 заболевших направлены в госпитали и лазареты, еще 7 лечатся дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья у всех удовлетворительное.

Всего за время пандемии выздоровел 131 военный, умерли от коронавируса четверо.

На изоляции, в том числе на самоизоляции, находится 567 человек.

Военные медики отметили, что чаще всего инфекция распространяется при эпизодических встречах с близкими людьми - друзьями и родными.

Как писал OBOZREVATEL, командующий Объединенными силами ВСУ рассказал о ситуации с COVID-19 в армии.

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