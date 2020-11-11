В Армении устроили масштабный протест из-за мира в Карабахе: есть задержанные. Фото и видео
В Ереване 11 ноября начались антиправительственные митинги.
Фото и видео с акций протеста появились в Twitter. По сообщениям журналистов, есть задержанные.
Протесты связаны с урегулированием конфликта между Арменией и Азербайджаном из-за спорной территории Нагорного Карабаха (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
Jüri Vendik написал: "Большой митинг оппозиции в Ереване. За отставку Пашиняна. Лидеров, по сообщениям прессы, задерживают: военное положение".
Пользователь Аббас Джума опубликовал фото с акции протеста и написал: "В Ереване начались антиправительственные митинги".
По данным Telegram-канала РИА.Новости, на протестах в Ереване задержаны около 130 человек.
HIGHLY LIKELY LIKE выложил видео с митинга и сопроводил его таким комментарием: "Никол, уходи!" – это на акции протеста в Ереване.
Как сообщал OBOZREVATEL:
9 ноября между Арменией, Азербайджаном и Россией было подписано заявление о прекращении боевых действий в непризнанном Нагорном Карабахе.
Именно на фоне этого в Ереване вспыхнули протесты и начались погромы.
Согласно документу, стороны конфликта остаются на нынешних позициях, но большая часть Нагорного Карабаха возвращается Азербайджану.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев уточнил, что в Нагорном Карабахе будет работать совместная миротворческая миссия, в которую войдут российские и турецкие военнослужащие.
В Армении оппозиционные фракции заявили, что хотят созвать внеочередное заседание парламента для обсуждения и возможного аннулирования принятого по Нагорному Карабаху трехстороннего решения.
Напомним, 9 ноября Азербайджан взял под контроль еще 48 населенных пунктов в Карабахе.
До этого был захвачен стратегически важный город Шуша, а "власти" непризнанной "Нагорно-Карабахской республики" признали поражение.
Подробнее о том, чьим является Нагорный Карабах и где он расположен, – читайте в материале OBOZREVATEL.
В чем суть конфликта Армении и Азербайджана, – читайте по ссылке.