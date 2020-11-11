В Армении устроили масштабный протест из-за мира в Карабахе: есть задержанные. Фото и видео

Таша Адамович Общество 12:12, 11.11.2020 Обновлено: 13:09, 11.11.2020

В Ереване 11 ноября начались антиправительственные митинги.

Фото и видео с акций протеста появились в Twitter. По сообщениям журналистов, есть задержанные.

Протесты связаны с урегулированием конфликта между Арменией и Азербайджаном из-за спорной территории Нагорного Карабаха (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Jüri Vendik написал: "Большой митинг оппозиции в Ереване. За отставку Пашиняна. Лидеров, по сообщениям прессы, задерживают: военное положение".

В Армении протестуют против мира в Карабахе
Twitter Jüri Vendik
В Армении протестуют против мира в Карабахе
Twitter Jüri Vendik

Пользователь Аббас Джума опубликовал фото с акции протеста и написал: "В Ереване начались антиправительственные митинги".

В Армении протестуют против мира в Карабахе
Twitter Аббас Джума
В Армении протестуют против мира в Карабахе
Twitter Аббас Джума

По данным Telegram-канала РИА.Новости, на протестах в Ереване задержаны около 130 человек.

На митингах начались задержания
Telegram РИА.Новости

HIGHLY LIKELY LIKE выложил видео с митинга и сопроводил его таким комментарием: "Никол, уходи!" – это на акции протеста в Ереване.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 9 ноября между Арменией, Азербайджаном и Россией было подписано заявление о прекращении боевых действий в непризнанном Нагорном Карабахе.

  • Именно на фоне этого в Ереване вспыхнули протесты и начались погромы.

  • Согласно документу, стороны конфликта остаются на нынешних позициях, но большая часть Нагорного Карабаха возвращается Азербайджану.

  • Президент Азербайджана Ильхам Алиев уточнил, что в Нагорном Карабахе будет работать совместная миротворческая миссия, в которую войдут российские и турецкие военнослужащие.

  • В Армении оппозиционные фракции заявили, что хотят созвать внеочередное заседание парламента для обсуждения и возможного аннулирования принятого по Нагорному Карабаху трехстороннего решения.

  • Напомним, 9 ноября Азербайджан взял под контроль еще 48 населенных пунктов в Карабахе.

  • До этого был захвачен стратегически важный город Шуша, а "власти" непризнанной "Нагорно-Карабахской республики" признали поражение.

  • Подробнее о том, чьим является Нагорный Карабах и где он расположен, – читайте в материале OBOZREVATEL.

  • В чем суть конфликта Армении и Азербайджана, – читайте по ссылке.

Комментировать
Общество

Смотрите также

Локдаун в Украине: лучше дома посидеть или искать койку с кислородом?

Мэр Черкасс, отрицавший необходимость карантина, заболел коронавирусом

Путин серьезно болен и может уйти в отставку, – Гордон

Жители Днепра рассказали о поддержке их инициатив мэром Филатовым

Госпредприятия под руководством людей Зеленского потеряли 10 млрд грн – СМИ