В апреле в Украине выпадет снег: озвучен прогноз синоптика

В Украине в апреле стоит ожидать снега и прохладных температур.

Особенно холодно будет в начале следующего месяца, рассказал синоптик Леонид Горбань в комментарии "Апострофу".

Он отметил, что с 25-26 марта в Украине ожидается небольшое потепление - до +3 +5 градусов.

"Первые семь дней апреля также будут холодными, например, на 2 апреля просчитываются дождь со снегом и температура около 3-4 градусов. Так будет до самой Пасхи (8 апреля - Ред.). Потом дневные температуры будут доходить до 10-11 градусов. Не более. Погода будет ветреная, сырая, прохладная", - рассказал синоптик.

По словам Горбаня, следующие семь дней после Пасхи обычно температуры нарастают быстро, но в этом году такого ждать не стоит: ожидается только 11-12 градусов выше нуля.

Ранее "Обозреватель" рассказывал, какой погоды стоит ожидать украинцам в ближайшие дни.