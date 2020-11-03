Аваков рассказал о планах Украины после оглашения приговора Маркиву

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков рассказал о планах Украины по поводу Виталия Маркива после того, как апелляционный суд Италии огласит ему приговор.

Об этом сообщила пресс-служба МВД. Суд взял перерыв до 18:30 по итальянскому времени (19.30 по киевскому), после чего станет известно, когда будет объявлено решение по делу нацгвардейца.

По его словам, украинская сторона будет удовлетворена в случае оправдательного приговора.

"Тогда Виталий садится в самолет и направляется в Украину, а мы продолжаем оспаривать в Европейском суде то, что он был задержан на этот период времени. Если суд подтвердит приговор предыдущей инстанции – мы будем подавать кассацию, обжаловать в Европейском суде, а также задействуем дипломатические каналы. Поскольку было нарушено право на защиту, что дает нам основания обращаться в европейские инстанции", – сказал глава МВД.

Аваков также рассказал, что Маркив выступил в суде с заключительным словом.

"Выступил сдержанно, достойно и эмоционально. Он сказал, что сторона защиты привела достаточное количество подтверждений его невиновности. Еще раз подчеркнул, что он военнослужащий и знает, что такое дисциплина и достоинство. И все обвинения против него – безосновательны. После этого судьи заявили, что направляются в совещательную комнату. В 18:30 они или объявят приговор, или скажут сколько им еще нужно времени", – заявил он.

По словам Авакова, на заседании 3 ноября выступала адвокат семьи погибшего Роккели Алессандра Баллерини, которая пыталась оправдать сепаратистов, замалчивая их реальные преступления.

"Адвокат заявляет, что якобы сепаратисты заботились о гражданских лицах и журналистах, прятали их от обстрелов со стороны украинских сил. При этом она не указывает, что в эти дни в районе Славянска были убиты 165 человек, в подвалах замучено 5 журналистов. Я там был. Там расстреляли четырех протестантских священников. И все это эти самые сепаратисты, но почему-то об этом она не говорит", – отметил глава МВД.

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