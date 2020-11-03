Аваков рассказал о планах Украины после оглашения приговора Маркиву
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков рассказал о планах Украины по поводу Виталия Маркива после того, как апелляционный суд Италии огласит ему приговор.
Об этом сообщила пресс-служба МВД. Суд взял перерыв до 18:30 по итальянскому времени (19.30 по киевскому), после чего станет известно, когда будет объявлено решение по делу нацгвардейца.
По его словам, украинская сторона будет удовлетворена в случае оправдательного приговора.
"Тогда Виталий садится в самолет и направляется в Украину, а мы продолжаем оспаривать в Европейском суде то, что он был задержан на этот период времени. Если суд подтвердит приговор предыдущей инстанции – мы будем подавать кассацию, обжаловать в Европейском суде, а также задействуем дипломатические каналы. Поскольку было нарушено право на защиту, что дает нам основания обращаться в европейские инстанции", – сказал глава МВД.
Аваков также рассказал, что Маркив выступил в суде с заключительным словом.
"Выступил сдержанно, достойно и эмоционально. Он сказал, что сторона защиты привела достаточное количество подтверждений его невиновности. Еще раз подчеркнул, что он военнослужащий и знает, что такое дисциплина и достоинство. И все обвинения против него – безосновательны. После этого судьи заявили, что направляются в совещательную комнату. В 18:30 они или объявят приговор, или скажут сколько им еще нужно времени", – заявил он.
По словам Авакова, на заседании 3 ноября выступала адвокат семьи погибшего Роккели Алессандра Баллерини, которая пыталась оправдать сепаратистов, замалчивая их реальные преступления.
"Адвокат заявляет, что якобы сепаратисты заботились о гражданских лицах и журналистах, прятали их от обстрелов со стороны украинских сил. При этом она не указывает, что в эти дни в районе Славянска были убиты 165 человек, в подвалах замучено 5 журналистов. Я там был. Там расстреляли четырех протестантских священников. И все это эти самые сепаратисты, но почему-то об этом она не говорит", – отметил глава МВД.
Как сообщал OBOZREVATEL:
25 мая 2014 года в районе железнодорожного переезда в селе Андреевка во время минометного обстрела погибли гражданин Италии Андреа Роккелли (фотокорреспондент) и гражданин РФ Андрей Миронов (переводчик).
30 июня 2017 года полиция Италии арестовала Виталия Маркива в аэропорту Болоньи по подозрению в убийстве Роккелли.
12 июля 2019 года суд в итальянском городе Павия приговорил Маркива к 24 годам тюрьмы.
17 января 2020 года Верховная Рада приняла заявление к власти Италии по апелляционному производству украинского нацгвардейца.
На брифинге с участием главы МВД Арсена Авакова 31 августа были представлены веские доказательства невиновности Маркива.
29 сентября в Милане состоялось первое судебное заседание, на котором рассматривалась апелляция по делу нацгвардейца, а второе прошло 1 октября.
На заседании Итальянского апелляционного суда по делу Маркива 15 октября его адвокаты предоставили факты того, что стороной обвинения был использован некорректный перевод его слов.
Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что семья погибшего на Донбассе итальянского журналиста Андреа Роккелли хочет получить от Украины большую сумму компенсации.