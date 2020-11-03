Аваков рассказал о планах Украины после оглашения приговора Маркиву
Ранее итальянский суд приговорил украинца к 24 годам лишения свободы
Его обвинили в убийстве фотокорреспондента Андреа Роккели и россиянина Андрея Миронова на Донбассе в мае 2014 года
Глава МВД Арсен Аваков назвал украинца жертвой гибридной войны России
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков рассказал о планах Украины по поводу Виталия Маркива после того, как апелляционный суд Италии огласит ему приговор.
Об этом сообщила пресс-служба МВД. Суд взял перерыв до 18:30 по итальянскому времени (19.30 по киевскому), после чего станет известно, когда будет объявлено решение по делу нацгвардейца.
По его словам, украинская сторона будет удовлетворена в случае оправдательного приговора.
"Тогда Виталий садится в самолет и направляется в Украину, а мы продолжаем оспаривать в Европейском суде то, что он был задержан на этот период времени. Если суд подтвердит приговор предыдущей инстанции – мы будем подавать кассацию, обжаловать в Европейском суде, а также задействуем дипломатические каналы. Поскольку было нарушено право на защиту, что дает нам основания обращаться в европейские инстанции", – сказал глава МВД.
Аваков также рассказал, что Маркив выступил в суде с заключительным словом.
"Выступил сдержанно, достойно и эмоционально. Он сказал, что сторона защиты привела достаточное количество подтверждений его невиновности. Еще раз подчеркнул, что он военнослужащий и знает, что такое дисциплина и достоинство. И все обвинения против него – безосновательны. После этого судьи заявили, что направляются в совещательную комнату. В 18:30 они или объявят приговор, или скажут сколько им еще нужно времени", – заявил он.
По словам Авакова, на заседании 3 ноября выступала адвокат семьи погибшего Роккели Алессандра Баллерини, которая пыталась оправдать сепаратистов, замалчивая их реальные преступления.
"Адвокат заявляет, что якобы сепаратисты заботились о гражданских лицах и журналистах, прятали их от обстрелов со стороны украинских сил. При этом она не указывает, что в эти дни в районе Славянска были убиты 165 человек, в подвалах замучено 5 журналистов. Я там был. Там расстреляли четырех протестантских священников. И все это эти самые сепаратисты, но почему-то об этом она не говорит", – отметил глава МВД.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
25 травня 2014 року в районі залізничного переїзду в селі Андріївка під час мінометного обстрілу загинули громадянин Італії Андреа Роккеллі (фотокореспондент) і громадянин РФ Андрій Миронов (перекладач).
30 червня 2017 року поліція Італії заарештувала Віталія Марківа в аеропорту Болоньї за підозрою у вбивстві Роккеллі.
12 липня 2019 року суд в італійському місті Павія засудив Марківа до 24 років в'язниці.
17 січня 2020 року Верховна Рада ухвалила заяву до влади Італії щодо апеляційного провадження українського нацгвардійця.
На брифінгу за участю глави МВС Арсена Авакова 31 серпня було представлено вагомі докази невинності Марківа.
29 вересня в Мілані відбулося перше судове засідання, на якому розглядалася апеляція у справі нацгвардійця, а друге пройшло 1 жовтня.
На засіданні Італійського апеляційного суду в справі Марківа 15 жовтня його адвокати представили факти того, що стороною обвинувачення було використано некоректний переклад його слів.
Заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко заявив, що родина загиблого на Донбасі італійського журналіста Андреа Рокеллі хоче отримати від України велику суму компенсації.