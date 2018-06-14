6-7 июня в Анкаре состоялось открытие выставки "Чумацький шлях", ставшей продолжением масштабного межмузейного проекта, который был представлен в Киеве в мае-июне 2017 года во время проведения Евровидения. В Анкаре эта выставка была организована по инициативе посольства Украины в Турции, Чрезвычайного и Полномочного посла Украины в Турции Андрея Сибиги при поддержке Управления культурной дипломатии МИД Украины. Создатели и организаторы проекта – Георгий и Галина Браиловские, издание In-Art. Авторы идеи - Георгий Браиловский и Рустем Скибин.

6 июня выставка "Чумацький шлях" была открыта в центре современного искусства Cermodern, крупнейшем выставочном центре столицы Турции. На открытии выставки выступили глава генерального центра культуры и взаимопомощи крымских тюрков Мукремин Шахин, Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Турции Андрей Сибига, организатор проекта Георгий Браиловский.

Авторы концепции выставки "Чумацький шлях" рассматривают вопрос возвращения Крыма под контроль Украины несколько с другой стороны, чем обычно это делают политики и юристы. На основе реальных музейных экспонатов, образцов народного искусства современных украинских и крымскотатарских художников на выставке было продемонстрированы взаимовлияние культур двух коренных народов Украины - украинского и крымскотатарского, общая семантика символов и знаков, а также одинаковые приемы декорирования.

Впервые на выставке были представлены фотографии предметов украинской народной керамики начала 20-го века из коллекции семьи Браиловских, которую они собирали по всему миру - от Америки до Европы и России. Эти изображения сопровождаются комментариями с иллюстрациями от известного крымскотатарского художника и керамиста Рустема Скибина, подтверждающие тождественность орнаментов, приемов декорирования, цветов и форм, которые использовали мастера двух наших народов.

7 июня эта выставка была показана на торжественном приеме, гостями которого стали более 400 видных деятелей крымскотатарской диаспоры в Турции. Перед собравшимися выступили глава генерального центра культуры и взаимопомощи крымских тюрков Мукремин Шахин, министр иностранных дел Украины Павел Климкин, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.

Организатор проекта Георгий Браиловский провел для министров иностранных дел Украины и Турции кураторскую экскурсию по выставке.

Отдельное внимание присутствующих привлекла стилизованная кинолента, рассказывающая об истории Крыма с периода свободного Крымского ханства до первой аннексии в 1783 году и до сегодняшних дней. История в картинках наглядно показывает, как на протяжении более двухсот лет крымскотатарский народ вытеснялся с территории Крыма, а его культурное наследие уничтожалось.

"Материалы этой выставки показали Украине и всему миру, что Крым - это Украина не только с точки зрения международных договоров и всеми признанных границ. Мы ясно показали, что с точки зрения общей культуры и общей истории Крым - это неотъемлемая часть Украины", - отметил автор идеи и руководитель проекта Георгий Браиловский.