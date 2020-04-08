В Александровской больнице Киева переоборудовали корпус для борьбы с COVID-19

В Александровской больнице открыли 7-й корпус, переоборудованный для лечения больных COVID-19.

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Об этом сообщается на странице благотворительного фонда Владимира Столара в Facebook. Теперь на двух этажах больницы могут размещать 60 больных в специальных боксах на 1-2 человека. Кроме того, были оборудованы три внешних бокса для дезинфекции, установлены устройства для подачи кислорода, обновлена сантехника и так далее.

Помимо этого, ремонт провели и в 10-м корпусе больницы, куда было перемещено отделение нейрохирургии из 7-го корпуса.

В Александровской больнице открыли новый Facebook

В Александровской больнице открыли новый Facebook

В Александровской больнице открыли новый Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее врачи Александровской больницы, где сейчас находятся граждане с подтвержденным коронавирусом, записали видеообращение к украинцам.

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