В Африке внезапно умер военный ВСУ

Виктория Довгань Общество 12:00, 7.12.2020 Обновлено: 14:56, 7.12.2020

В воскресенье, 6 декабря, в Демократической Республике Конго умер старший солдат Вооруженных сил Украины Сергей Савченко. Он находился там в составе миротворческого контингента.

Как сообщил Юрий Кульпа на странице 18 отдельного вертолетного отряда в Facebook, у мужчины случилась внезапная остановка сердца. Покойный воин служил в указанном подразделении.

В Конго умер воин ВСУ Сергей Савченко.
Facebook18 вертолетного отряда ДР Конго

"Командование и личный состав выражают искренние соболезнования родным и близким в связи с преждевременной потерей побратима", – говорится в сообщении.

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