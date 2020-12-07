В Африке внезапно умер военный ВСУ
В воскресенье, 6 декабря, в Демократической Республике Конго умер старший солдат Вооруженных сил Украины Сергей Савченко. Мужчина находился там в составе миротворческого контингента.
Как сообщил Юрий Кульпа на странице 18 отдельного вертолетного отряда в Facebook, у мужчины случилась внезапная остановка сердца. Покойный воин служил в указанном подразделении.
"Командование и личный состав выражают искренние соболезнования родным и близким в связи с преждевременной потерей побратима", – говорится в сообщении.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в конце апреля в Мали в результате проведения военной операции против террористов погиб украинец Дмитрий Мартынюк – военнослужащий 1-го кавалерийского полка Иностранного легиона ВС Франции. 29-летний военный был родом из Хмельницкой области.
Его память лично почтил президент Франции Эммануэль Макрон.
А в конце ноября в Африке от коронавируса умер украинский миротворец.
Кроме того, 24 ноября на Донбассе российский снайпер убил старшего солдата 72-й ОМБр Вячеслава Минкина из Фастова. У него остались жена и сын.