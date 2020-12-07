В Африке внезапно умер военный ВСУ

В воскресенье, 6 декабря, в Демократической Республике Конго умер старший солдат Вооруженных сил Украины Сергей Савченко. Мужчина находился там в составе миротворческого контингента.

Как сообщил Юрий Кульпа на странице 18 отдельного вертолетного отряда в Facebook, у мужчины случилась внезапная остановка сердца. Покойный воин служил в указанном подразделении.

"Командование и личный состав выражают искренние соболезнования родным и близким в связи с преждевременной потерей побратима", – говорится в сообщении.

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