В аэропортах Украины установят лаборатории для ПЦР-тестирования: подробности

В аэропортах Киева и Львова будут установлены лаборатории для ПЦР-тестирования на коронавирус (COVID-19).

Как сообщает официальный сайт президента Украины, об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий на традиционном совещании главы государства с представителями правительства и правоохранительных ведомств.

По его словам, прибывшие пассажиры смогут делать ПЦР-тесты в аэропорту и в случае отрицательного результата не проходить самоизоляцию.

Во избежание скоплений людей у лабораторий Криклий провел переговоры с Министерством цифровой трансформации относительно рассмотрения возможности привязать выдачу результатов в приложении "Дій вдома". Это позволит уменьшить время самоизоляции здоровых пассажиров, прибывших в Украину.

Дополнительно глава Мининфраструктуры доложил, что контролирует ход работ по подъему танкера "Делфи" в Одессе, при условии ясной погоды и отсутствия волн работы будут завершены до 20 июля.

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